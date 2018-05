Sénégal: Le TER et le BRT vont améliorer la mobilité urbaine à Dakar

"Dakar Dem Dikk a reçu et mis en circulation 475 autobus qui ont renforcé l'offre du transport public à Dakar aussi à l'intérieur du pays et certainement vers les autres pays du continent", a-t-il fait savoir.

"En effet, avec 3,63 millions d'habitants aujourd'hui (et une projection de 5 millions d'habitants à l'horizon 2030), Dakar abrite près de 24% de la population totale du pays, 50% de la population urbaine et 70% du parc automobile immatriculé sur une superficie qui équivaut à seulement 0,3 % du territoire national", lit-on sur le site de cette structure.

Le but est de réduire de près de moitié la durée des trajets dans les transports publics, entre la préfecture de Guédiawaye et la gare routière de Petersen dans le centre de Dakar (18,3 kms).

Dakar — La mobilité urbaine à Dakar va être améliorée par le projet du Train express régional (TER) et celui de "Bus rapides sur voies réservées" (BRT), a souligné mardi le Secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Aubin Jules Sagna.

