Bénin: La Suisse et le Bénin renforcent leurs liens à l'occasion de la visite du Président Patrice Talon

communiqué de presse

Berne, Suisse — - Deux autres membres du gouvernement suisse ont assisté à la réunion que le président de la Confédération Alain Berset a tenue avec le président du Bénin Patrice Talon: la conseillère fédérale Doris Leuthard, en charge du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et le conseiller fédéral Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci fait également partie de la délégation béninoise.

Les ministres des affaires étrangères des deux pays ont signé, en présence du président Alain Berset et du président Patrice Talon, deux accords de projet qui ont pour but de promouvoir l'entrepreneuriat privé et de renforcer les associations faîtières du secteur agricole au Bénin. Au cours de leurs échanges, les deux parties ont relevé le succès que connaît la coopération au développement et l'excellence des relations politiques.

La délégation suisse a rendu hommage aux mesures prises par le Bénin pour moderniser son économie et elle a souligné l'importance des normes régissant un état de droit. Le président de la Confédération a déclaré que les entreprises béninoises pourraient profiter davantage des facilités douanières que la Suisse accorde aux pays en développement.

Les entretiens ont enfin permis de discuter de la coopération en matière de migration, qui fait l'objet d'un accord entre les deux pays entré en vigueur en 2012. S'agissant de la collaboration sur la scène internationale, les délégations ont notamment évoqué l'engagement commun de la Suisse et du Bénin en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde entier.

Nouvelle stratégie de la DDC depuis 2017

Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis l'indépendance du Bénin en 1960. Depuis 1981, le Bénin fait en outre partie des pays prioritaires pour la Direction du développement et de la coopération (DDC) ; la visite présidentielle de juillet dernier avait été l'occasion de lancer la stratégie de coopération de la Suisse en faveur du Bénin pour la période 2017 à 2020. Cette stratégie est axée sur le développement des zones rurales et l'entrepreneuriat privé, sur l'éducation de base et la formation professionnelle, ainsi que sur la décentralisation et l'efficacité des autorités locales. Elle définit la jeunesse comme son groupe cible principal.

SOURCE Département fédéral des affaires étrangères, Suisse