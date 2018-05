Egypte: Essam El Hadary - « Je veux être le meilleur gardien du monde, même à 45 ans »

Le gardien égyptien aura en effet 45 ans et 5 jours lors du premier match des Pharaons à Russie 2018. Il n'était pas encore là en 1990, lors de la dernière apparition des Pharaons. Il va ainsi réaliser un rêve tardif, le dernier qu'il s'est fixé : « Le jour de la qualification a été le plus beau jour de ma vie. Mais ça sera encore plus fort en Russie. Je ne suis pas rassasié. Je veux être le meilleur gardien du monde, même à 45 ans. Tu n'es pas un vrai joueur de foot tant que tu n'as pas fait un Mondial. C'est la seule manière d'entrer dans l'histoire. Après, je prendrai ma retraite internationale mais, comme Buffon, si on m'appelle, je serai là. Car je suis le soldat de la sélection. »

« Cette Coupe du monde, je l'ai attendue vingt-cinq ans. Lorsque Mohamed Salah a marqué le penalty de la qualification, je suis devenu fou, hystérique. La veille, il s'était préparé à tirer ses penalties... il avait raté les trois. Je suis allé le voir et je lui ai dit que le plus important, c'était de marquer le lendemain. J'étais si content pour lui, » a-t-il confié à L'Equipe.

