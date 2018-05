Algérie: Premier League - Manchester City relance la piste Riyad Mahrez

Après une année délicate qui a failli virer à la rupture l'hiver dernier, Riyad Mahrez pourrait enfin quitter Leicester. Tout proche d'un départ à Manchester City cet hiver, avec un bras de fer et une grève pour forcer son départ, l'international algérien a finalement fini la saison avec Leicester, où son contrat court jusqu'en 2020. Mais selon le Telegraph, Pep Guardiola vient de relancer son intérêt pour le Fennec d'Algérie. S'il n'est pas question de bras de fer pour le mercato d'été qui arrive, le transfert de Riyad Mahrez vers une nouvelle destination pourrait bien se matérialiser au mois de juin, et c'est Manchester City qui pourrait attirer le joueur.

Et si le feuilleton Riyad Mahrez à Manchester City repartait de plus belle ? Alors que le transfert avait capoté dans les dernières heures du mercato d'hiver face aux exigences de Leicester sur l'indemnité de transfert, les Citizens auraient relancé le dossier ces derniers jours.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.