Afrique: Commerce numérique, inclusion et droits de l'homme dans le contexte de la ZLECA

communiqué de presse

Addis Ababa, le 21 mai 2018 (CEA) - Le Centre africain pour la politique commerciale, de la Commission économique pour l’Afrique en partenariat avec le Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour l’Afrique de l’Est et le Bureau de Genève de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), organise une conférence sur « Le commerce numérique en Afrique : implications pour l’inclusion et les droits de l’homme » pour évaluer les implications du commerce numérique sur l’inclusion et les droits de l’homme dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). La conférence aura lieu du 31 mai au 1 er juin 2018, à Addis-Abeba, en Éthiopie, en salle de conférence 3, du Centre de conférences des Nations Unies.

La conférence débutera par un dialogue entre la Secrétaire exécutive de la CEA, M me Vera Songwe et M. Carlos Lopes (ancien Secrétaire exécutif de la CEA et Professeur invité à l’Université du Cap) sur les opportunités et les défis du commerce numérique.

Les résultats de la conférence permettront d’informer l’élaboration du programme de recherche conjoint des trois organisations sur le commerce numérique, l’inclusion, la vie privée et les droits de l’homme avec des recommandations politiques pour la deuxième phase des négociations de la ZLECA et pour les décideurs politiques.

Prendront part à l’évènement des experts de la CUA, des Organisations de la société civile (OSC), des Communautés économiques régionales (CER), du monde universitaire, des organisations internationales, du secteur privé, des femmes et des jeunes.

Veuillez trouver la note conceptuelle et l’ordre du jour provisoire sur notre site Web .