Gabon: L'avis des MAMBOUNDOUISTES sur le rendu du Communiqué final du Conseil des ministres

Réunis le lundi 21 Mai 2018, les Mamboundouistes se sont penchés sur le rendu du Communiqué final du Conseil des ministres du jeudi 17 Mai 2018, au cours duquel certaines mesures importantes ont été prises.

Les Mamboundouistes ont en effet, focalisé leur attention sur deux mesures, à savoir :

La réduction de la masse salariale dans la Fonction Publique ;

La rationalisation des services personnalisés, c'est-à-dire la redéfinition du périmètre des Agences et surtout la revue de leurs missions.

S'agissant de la réduction de la masse salariale dans la Fonction Publique, les Mamboundouistes, s'étonnent de ce que c'est seulement maintenant que le Président de la République se rende compte de l'augmentation de la masse salariale de la Fonction Publique Gabonaise, alors que l'audit effectué lors de son premier septennat, montrait déjà des signaux d'une masse salariale non maitrisée au regard des recrutements tous azimuts non planifiés et l'augmentation des charges de l'Etat.

Toutefois, les Mamboundouistes attirent dores et déjà l'attention du gouvernement et espèrent que derrière cette mesure, le gouvernement de la République, ne court pas le risque de revoir à la baisse les salaires des gabonais.

Au regard de ce qui précède, les Mamboundouistes estiment que la maitrise de la masse salariale passe nécessairement par la prise des mesures courageuses, rigoureuses et efficaces, à savoir :

La mise à plat du fichier de la Solde ;

L'indentification des agents publics de l'Etat par poste de travail ;

Auditer le fichier de la Solde par un Cabinet d'experts indépendants ;

La réduction drastique de l'équipe gouvernementale, c'est-à-dire du nombre de ministres ;

Diminution des Fonds Politiques des Membres du gouvernement ;

La suppression du poste de Coordinateur Général du Plan Stratégique Gabon Emergent ;

La réduction considérable du Parc Automobile des Administrations Publiques ;

La contraction des départements ministériels, par exemple :« Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de l'emploi » ;

Le gel de la Fonction de Vice-Président de la République ;

La suppression du Conseil Nationale de la Démocratie ;

La suppression de la Commission Nationale de la Lutte contre l'Enrichissement Illicite ;

La réduction du Budget de fonctionnement de 40% des Institutions du Gabon ;

Le recensement des agents publics de l'Etat ;

La suppression du Senat ;

La mise en départ volontaire des agents publics de l'Etat ;

La mise à la retraite systématique des agents publics de l'Etat atteints par la limite d'âge ;

Nous invitons respectueusement le Président de la République à ne plus proroger, par voie de Décret les agents publics atteints par la limite d'âge.

Toutes ces mesures citées-ci dessus, contribuent incontestablement à la recherche continue des voies et moyens pour augmenter les ressources propres de l'Etat.

Au sujet de la rationalisation des services personnalisés, c'est-à-dire la redéfinition du périmètre des Agences et surtout la revue de leurs missions, les Mamboundouistes suggèrent la contraction des Agences dont les missions peuvent être analogues et la suppression pure et simple de celles dont les objectifs n'ont pas été atteints du fait de la non efficacité.

Fait à Libreville, le 22 Mai 2018