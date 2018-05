Sénégal: Cheikhou Kouyaté - "Nous voulons écrire notre propre histoire"

Saly-Portudal (Mbour) — L'objectif principal des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal de football à la prochaine coupe de football prévue en Russie, du 14 juin au 16 juillet 2018, c'est d'écrire leur propre histoire et de faire en sorte que les Sénégalais soient fiers de leur prestation, a indiqué mardi leur capitaine, Cheikhou Kouyaté.

"Notre objectif principal, c'est de faire en sorte que tout le monde soit fier de nous. Pour cela, il nous faut travailler dur et de croire en nous, afin d'écrire notre propre histoire", a notamment déclaré Cheikhou Kouyaté au terme de leur premier galop d'entrainement à Saly-Portudal (Mbour, ouest) où une séance de décrassage leur a été servie.

Le public était venu très nombreux pour leurs joueurs, au niveau des installations de l'Institut Diambars.

Pour le premier jour de leur regroupement dont la première partie se passe sur la Petite Côte, seuls sept jours ont répondu présents. Il s'agit de Cheikh Ndoye, Salif Sané, Mame Birame Diouf, Alfred Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté

"Le moral est bon et là, on est en train d'attendre le reste du groupe. Depuis une semaine on n'a rien fait mais aujourd'hui on a démarré la mise en jour, parce qu'il faut bien se préparer. D'ici deux jours tout le monde sera là", a dit Kouyaté, selon qui la longueur des différents championnats auxquels ses coéquipiers et lui évoluent n'a aucun impact sur leur forme actuelle.

"On ne sent pas la fatigue mais, même si on va à la Coupe du monde avec un seul pied, on a tous les moyens pour être en forme avant notre premier match.

Parce que le mondial, c'est une compétition qui a lieu tous les quatre ans et ce n'est pas donné à tout le monde d'y prendre part. Puisqu'on a la chance d'y participer, on va bien se préparer pour faire plaisir au peuple sénégalais", a-t-il promis.

"On va prendre match par match, mais le plus important, c'est d'être prêt le jour-j. On va aussi essayer de ne pas perdre le rythme, parce que si tu perds le rythme en allant à cette compétition, c'est perdu d'avance.

Donc on va tout pour également être prêt dans la tête", a martelé le milieu de terrain de l'équipe nationale de football du Sénégal qui demande au peuple sénégalais de se mobiliser et de "prier pour nous ainsi, on va essayer de gagner quelque chose en Russie".

Cheikhou Kouyaté est, par ailleurs, persuadé que la qualification de Liverpool en finale de la Ligue des champions prévue le 26 mai prochain ne peut qu'être une source de motivation pour eux, car pouvant contribuer à leur bonne performance lors du prochain mondial.

"C'est un frère qui va jouer et dans la tanière, il y a des supporters du Real Madrid, mais pour cette finale, tout le monde supporte Liverpool parce qu'on a envie que Sadio (Mané) gagne ce trophée et, s'il plait à Dieu, il le fera et ça va nous pousser à gagner la Coupe du monde", a déclaré le capitaine de l'équipe nationale de football.