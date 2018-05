Sud-Soudan: Les négociations de paix patinent à Addis-Abeba

En février, la deuxième partie de ce forum avait pour objectifs la gouvernance - donc le partage du pouvoir - et les questions sécuritaires, notamment la future armée unifiée du plus jeune Etat du monde. Mais les blocages sont tellement forts que l'IGAD a repoussé le forum. Début mai, les Sud-Soudanais se sont retrouvés en tête à tête à Addis-Abeba. Puis le forum a repris jeudi dernier, sensé finir lundi soir mais prolongé de deux jours. Le temps pour l'IGAD de sortir de son chapeau ce projet d'accord qui tente de trouver un juste milieu.

Une façon de mettre chacun face à ses responsabilités. Car depuis jeudi dernier, les négociations patinent en Ethiopie. C'est la troisième fois en moins de six mois que les représentants du gouvernement, des différentes factions d'opposition et de la société civile se retrouvent dans la capitale éthiopienne. Mais les désaccords semblent décidément trop profonds.

Les délégations sud-soudanaises ont encore quelques heures pour se faire un avis sur le projet d'accord présenté ce mardi 22 mai par l'IGAD. L'organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est a transmis deux textes, l'un sur le partage du pouvoir et l'autre sur les questions sécuritaires.

