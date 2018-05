Guinée: Kassory Fofana - « Les défis à relever sont importants »

Entouré d'une foule à son domicile de Lanbanyi, Dr Ibrahima Kassory Fofana n'a pas manqué d'exprimer son sentiment de joie et de satisfaction à l'endroit du Chef de l'Etat, le prof Alpha Condé. L'ancien ministre de l'Economie et des Finances du régime Conté disait ceci : " Je ferai tout pour mériter la confiance placée en ma modeste personne".

Enthousiasmé par les messages de soutien apportés ça et là, et malgré la fatigue dont il était animé suite au ramadan, Kassory n'a pas cessé de recevoir un monde venu massivement lui serrer la main et ensuite lui réaffirmer sa gratitude.

Conscient des défis qui l'attendent, le tout nouveau PM guinéen souligne ceci : « L'enthousiasme populaire à travers ce quartier et tous les quartiers de Conakry montre à suffisance que le peuple est content du choix porté sur ma modeste personne par le président de la République, Prof Alpha Condé.

J'ose espérer que le peuple va pouvoir suivre mon action en appui aux orientations et aux actions du président de la République. Donc, mes impressions sont celles d'un homme qui considère qu'il y a des défis importants à relever et qui se fixe comme tâche de mériter la confiance placée en moi », dit-il.

En ce qui concerne les critères de sélection pour la mise en place de son futur gouvernement, Dr Kassory Fofana opte pour trois critères selon lui: la technicité, l'engagement politique et le don de choix. Ces qualités, dit-il, lui permettent de relever les défis qui se posent actuellement et qui sont pour l'essentiel les défis de développement, de la sécurité et de la paix sociale.

S'exprimant sur la question selon laquelle l'économie guinéenne va mal, le technocrate guinéen ou encore le chevronné économiste intègre, s'est opposé carrément à cet argument.

Pour en être plus clair et précis, il apporte ceci « Non ! Je ne suis pas d'accord, l'économie n'est pas en lambeaux. L'économie guinéenne est sur la pente de la croissance. Oui ! Mais le rapport du FMI fait froid dans le dos. Le rapport du FMI vous l'avez mal lu ».

L'ancien ministre d'Etat à la présidence de la République chargé des investissements publics et privés, rassure user de tout son pouvoir pour satisfaire le panier de la ménagère. Toutefois, il promet d'agir en toute sincérité conforment aux directives du chef de l'Etat, Prof Alpha Condé, comme pour dire que "A tout seigneur, tout honneur ! ".

« Les priorités de ce gouvernement est précisément d'aider à partager la prospérité. L'action du président de la République a porté la Guinée sur la pente de la prospérité économique.

Mais malheureusement, les fruits de cette prospérité ne sont pas partagés au niveau des populations. Notre travail est de traduire en terme microéconomique, c'est la macroéconomique réalisée par la gouvernance d'Alpha Condé », a-t-il déclaré dans un état d'euphorie.