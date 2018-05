Libye: Une avancée vers la réconciliation malgré les désaccords sur l'Accord politique

Les violences restent toujours préoccupantes en Libye et n'épargnent même plus des centres de… Plus »

Salamé a estimé que si les élections doivent avoir lieu le plus tôt possible, il est important de mettre en place les conditions propices à la tenue de ce scrutin, précisant qu'il était nécessaire de procéder à une nouvelle actualisation des listes électorales, et d'assurer les dispositions sécuritaires et l'engagement préalable des partis d'accepter les résultats.

Et d'ajouter que ces réunions tenues, jusqu'ici, dans plusieurs villes libyennes, ont renforcé l'appel de la population à la tenue d'élections grâce à l'actualisation des listes électorales achevée en mars dernier et aujourd'hui à la faveur des consultations publiques organisées en préparation de la conférence nationale.

Parmi les points qui se sont dégagés de ce processus consultatif à large échelle, figurent la nécessité de décentraliser l'Etat afin de bâtir une nation unie et souveraine, l'urgence de veiller à une distribution plus équitable des ressources publiques, la création d'institutions de l'Etat unifiées, ainsi que le besoin de disposer d'une armée professionnelle.

