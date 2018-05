Algérie: Règlement intérieur de l'APN - Observer la précision dans la formulation pour se conformer à la Constitution

De son côté, le président de la commission des affaires juridiques, administrative et des libertés, Cherif Nezzar, a indiqué que l'insertion de sanctions en cas d'absences répétées aux travaux de l'APN intervient en application des dispositions de l'article 116 de la Constitution énonçant expressément et clairement "sous peine de sanctions applicables en cas d'absence".

L'APN est appelée à adapter certains articles sur la base des propositions des députés, qui ont porté dans l'ensemble sur la nécessité de la reformulation ou la suppression des articles relatifs aux mesures disciplinaires et sanctions, a indiqué M. Bouhadja qui a souligné que ces propositions et idées "nécessitent un examen approfondi pour en tirer tout ce qui est compatible avec les dispositions de la Constitution et la législation en vigueur".

