Algérie: Examens de fin d'année - La Gendarmerie nationale met en place un dispositif sécuritaire spécial

Alger — La Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire spécial pour sécuriser le déroulement des examens de fin de l'année scolaire 2018 (primaire, moyen et secondaire) et réunir les conditions de réussite de ce rendez-vous scolaire.

Dans ce contexte, le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en service un dispositif opérationnel spécial pour la réussite de cette opération, en mobilisant des moyens humains et matériels afin de garantir le bon déroulement de ces examens au niveau des 48 wilayas du pays, et ce à travers la sécurisation des centres d'examens et leurs alentours, qui se situent dans le territoire de compétence de la gendarmerie nationale, l'escorte et la protection de l'opération de distribution des sujets d'examens, à partir des directions de l'éducation à destination des centres d'examens.

Ce plan consiste aussi à garantir la protection et l'escorte des sujets d'examens transportés par avion au profit des centres d'examens qui se trouvent dans les régions du sud et le grand-sud, la sécurisation et le transport des feuilles de réponses à partir des centres des examens aux directions de l'éducation et des directions de l'éducation aux centres de correction.

L'examen du certificat de l'Enseignement primaire est prévu le 23 mai, l'examen du certificat de l'Enseignement moyen, du 28 au 30 mai alors que les épreuves du Baccalauréat se dérouleront du 20 au 25 juin 2018.