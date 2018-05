Algérie: Le rôle des SMA durant la glorieuse Révolution de novembre 1954 mis en exergue

- Le rôle des Scouts musulmans algériens (SMA) durant la glorieuse Révolution de novembre 1954 a été mis en exergue, mardi à Alger, à l'occasion d'une conférence-débat organisée au forum El-Moudjahid, à la veille de la célébration de la Journée nationale du scout, le 27 mai de chaque année.

Le commandant général des SMA, Mohamed Bouallag, a souligné dans son intervention "le rôle et l'apport des scouts algériens durant la Révolution de novembre 1954", précisant que "plusieurs martyrs et moudjahidines avaient fait leurs classes au sein des SMA, notamment Didouche Mourad, Hocine Ait-Ahmed, Mohamed Belouizdad, Mostefa Benboulaid, Souidani Boudjemaa et Badji Mokhtar".

Il a rappelé aussi que les scouts algériens ont "grandement" contribué au sein du Mouvement national en menant un travail de sensibilisation auprès des populations et de la jeunesse, relevant à ce propos que les SMA étaient aux avants postes lors des manifestations du 8 Mai 1945.

En ce sens le jeune scout Saal Bouzid faisait partie des premières victimes tombées sous les balles meurtrières des forces coloniales françaises à Sétif, a-t-il rappelé, ajoutant que 70 autres jeunes scouts du groupe Noudjoum de Guelma avaient été sauvagement assassinés lors des manifestations du 8 mai 1945.

Pour M. Bouallag, "le scoutisme qui demeure une grande école en matière d'engagement et de sacrifice, avait constitué un creuset pour l'Armée de libération nationale", faisant observer qu'aujourd'hui encore "les SMA poursuivent leur noble mission de sensibilisation et d'éducation des nouvelles générations à l'amour du pays et de la patrie".

Evoquant le programme des festivités prévues à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du scout, il a indiqué qu'un Iftar collectif est prévu le 26 mai au soir au camp des scouts à Sidi Fredj en présence de plusieurs membres du gouvernement, des personnalités politiques et nationales ainsi que des dirigeants des scouts algériens des différentes régions.

Ces festivités seront marquées, a-t-il expliqué, par l'organisation des conférences-débat sur le rôle des scouts dans la Révolution en collaboration avec le ministère des Moudjahidines.