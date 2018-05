Algérie: Un troisième terroriste se rend aux autorités militaires de Tamanrasset (MDN)

Alger — Un troisième terroriste s'est rendu mardi après-midi aux autorités militaires de Tamanrasset et ce après la reddition de deux autres terroristes à Tamanrasset et Adrar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et additivement aux deux (2) terroristes, 'A. Moultafa' dit 'Abou Aïssa' et 'G. Lakhel', dit 'Assid', qui se sont rendus ce matin aux autorités militaires de Tamanrasset et d'Adrar en 6ème et 3ème Régions Militaires, et qui étaient en possession d'une (1) mitrailleuse lourde de type PKT, d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions, un troisième terroriste s'est rendu, cet après-midi du 22 mai 2018, aux autorités militaires de Tamanrasset", note le communiqué, ajoutant que "ledit terroriste, dénommé 'A. El Bekkaï', qui avait rallié les groupes terroristes en 2016, était en possession d'un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de trois (3) chargeurs garnis, et d'un lot de munitions de différents calibres".

"Ainsi, le bilan des terroristes neutralisés depuis le début du mois d'avril 2018 à ce jour, en 6ème et 3ème Régions Militaires s'élève à 22 terroristes, 19 qui se sont rendus et trois (3) capturés, outre la récupération de vingt (20) pièces d'armement et des quantités considérables de munitions de différents calibres", précise le communiqué.