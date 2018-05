Burundi: La coalition d'Agathon Rwasa muselée par la nouvelle Constitution?

Au Burundi, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Elle dispose de huit jours pour valider ou… Plus »

Sa coalition d'indépendants a été jusqu'ici l'une des principales cibles de la répression en cours au Burundi, selon l'ONU et les ONG. Les fidèles d'Agathon Rwasa disent aujourd'hui craindre encore plus l'avenir.

« Non, ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement Amizero y'Abarundi, cela concerne tous ceux qui ne sont pas comme le souhaite celui qui a initié ce projet de Constitution, explique Agathon Rwasa. Tous ceux dont il n'a pas besoin, il va alors les chasser. Le nom Amizero peut ne pas exister mais nous existerons, on va résister politiquement ».

Menaces, pressions régionales, et même de possibles dessous de table, Pierre Nkurunziza et son parti avaient tout fait en 2015 pour « convaincre » Agathon Rwasa et sa coalition d'indépendants d'intégrer des institutions contestés. Comme le prévoit la Constitution, ils avaient reçu en échange de nombreux postes hauts placés, dont cinq de ministres et deux de gouverneurs de province. Mais cela n'a amélioré en rien les relations entre les deux hommes.

La nouvelle Constitution du Burundi devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 en concentrant désormais tous les pouvoirs entre ses mains et ceux de son parti, à côté d'autres changements radicaux qu'elle va introduire. Finie par exemple l'obligation faite au parti majoritaire de partager le pouvoir avec tous les partis ou coalitions d'indépendants ayant obtenu 5% aux législatives, ce qui avait alors poussé le président Pierre Nkurunziza a tout faire pour avoir son principal opposant Agathon Rwasa et sa coalition Amizero y'Abarundi dans les institutions.

