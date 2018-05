Burkina Faso: Grève syndicats des finances - Séni et Rosine s'assurent que le service continue

La Coordination des syndicats du ministère de l'Economie et des Finances (CS-MEF) est en grève depuis le 21, et ce, jusqu'au 25 mai 2018. Mais dans certains services et directions régionaux, le service minimum est assuré. Le ministre de l'Economie, Hadizatou Rosine Coulibaly, et son homologue de la Fonction publique, Seyni Ouédraogo, ont fait le constat le mardi 22 mai, le 2e jour de grève.

Quand les usagers ont appris la nouvelle des 120h de grève que compte enclencher la Coordination des syndicats du ministère de l'Economie et des Finances (CS-MEF), nombreux sont ceux d'entre eux qui ont sursauté. Normal, car les activités de beaucoup seront au ralenti. Du côté des agents du service public, la grande crainte était de ne pas recevoir son salaire du mois.

La grève a bel et bien eu lieu dans l'ensemble du territoire national. La bonne nouvelle ici est que le ministère de l'Economie et des Finances a pris des dispositions pour assurer le service.

Dans un communiqué, le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly, a assuré tous les agents publics que des dispositions ont été prises pour permettre le paiement effectif des salaires du mois de mai.

Pour s'assurer de l'effectivité du service, le ministre de l'Economie et celui de la Fonction publique ont été dans la matinée du 22 mai 2018 dans trois services des Finances.

A la Direction des grandes entreprises, au bureau principal des douanes Ouaga gare et à la Trésorerie régionale du Centre, les deux ministres ont pu constater de visu que les usagers sont servis.

«Nous pouvons nous satisfaire de la continuité du service public parce que c'est plus qu'un minimum qui est assuré», s'est réjoui le ministre de la Fonction publique, Seyni Ouédraogo. En félicitant ceux qui sont venus au travail, le ministre a signifié que le gouvernement s'engage à être ferme sur l'application des textes relatifs à l'exercice du droit de grève.

A cet effet, il a lancé un appel à l'endroit des agents qui ont été réquisitionnés. «La loi 45-60 qui régit le droit de grève chez nous et la loi 081 de novembre 2015 régissant les emplois publics sont assez clairs sur le droit de réquisition qui est reconnu aux supérieurs hiérarchiques et aux ministres.

Donc les agents qui ont été réquisitionnés et qui ont refusé de déférer à la réquisition ou qui ont refusé de les recevoir doivent savoir qu'ils s'exposent à des sanctions de 2e degré. Ils peuvent faire l'objet d'un abaissement d'échelon, ils peuvent faire l'objet d'un retard d'avancement d'échelon, ils peuvent faire l'objet d'une révocation.

Je crois que chacun doit prendre conscience des actes qu'il pose. Quand on est réquisitionné, on n'a pas le choix, il faut venir travailler parce qu'il s'agit d'une instruction de l'autorité administrative ». Aux stagiaires et au personnel en SND, le ministre du Travail a rappelé qu'ils n'ont pas droit à la grève. «S'ils s'obstinent à faire la grève, ils prennent le risque de se faire révoquer».

Certains usagers pensaient que les services ne fonctionneraient pas, mais suite au communiqué du ministre de l'Economie, ils se sont rendus compte que les administrations marchent. Cette sortie est donc pour Rosine Coulibaly, un encouragement au personnel qui est au poste.

A l'endroit des grévistes, tout comme son homologue, elle a lancé un appel. «Je voudrais dire aux grévistes de revenir à de meilleurs sentiments et de donner une chance aux discussions parce que nous n'avons pas besoin de cette grève, elle est de trop.

D'ailleurs, c'est sur la base des ressources qui seront mobilisées que nous pourrons payer les fonctionnaires. Les revendications ne pourront jamais être satisfaites si les caisses sont vides».