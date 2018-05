Ile Maurice: Albion - Rs 1,66 million pour un abribus...

«Rs 1,66 million for a bit of timber and a couple iron sheets!» C'est la somme dépensée dans l'aménagement d'un abribus à Mon-Plaisir, Albion. Le député du PMSD Guito Lepoigneur a tiré la sonnette d'alarme pendant la Prime Minister's Question Time (PMQT) hier, mardi 22 mai, au Parlement.

Sur une liste de travaux entrepris dans la circonscription n°20, Beau-Bassin-Petite-Rivière, cet abribus se trouve deux fois, avec des dépenses de Rs 798 000 et Rs 860 000. Le député bleu s'est enquis de l'identité du «contracteur» auprès du Premier ministre. Sa question est, toutefois, restée sans réponse, Pravind Jugnauth n'ayant pas été en mesure d'y répondre...

Autre contentieux : les travaux à l'avenue Waterlily, toujours à Albion. Selon Guito Lepoigneur, Rs 3 millions ont été déboursées pour cette rue. Or, au dire du député, la rue est toujours en piteux état. «Is there a quality control done after the works to ensure payment ?» a demandé Guito Lepoigneur.

En réponse, le chef du gouvernement a expliqué que c'est la National Development Unit qui se charge de s'assurer que les travaux sont menés à terme. Et, de nouveau, le Premier ministre n'a pas voulu dévoiler le nom du «contracteur».