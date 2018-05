Ile Maurice: Xavier Duval - «Au vu des profits de la STC, le déficit du Price Stabilisation Account est ridicule»

Le big data, c'est l'avenir. L'analyse des données massives circulant sur la Toile et les réseaux sociaux… Plus »

Xavier-Luc Duval dit espérer que sa motion of disallowance, qui a été acceptée hier au Parlement, sera présentée le plus vite possible. Et pourquoi pas ce vendredi 25 mai, lorsque l'Assemblée nationale siégera pour la seconde fois cette semaine. Il s'est également dit «surpris» que la date du Budget n'ait pas encore été annoncée. «C'est un manque de respect envers la population.»

D'ailleurs, au dire du leader de l'opposition, c'est le ministre des Finances qui aurait dû répondre à la PNQ. «Celle-ci était axée sur les taxes et autres sur les carburants qui font que les prix de l'essence et du diesel sont très élevés.» Il est clair, martèle-t-il, que «ki Pravind inn rod sové!».

Le leader de l'opposition n'en démord pas. Le gouvernement, dit-il, «a le choix». Et ce choix est de «soit augmenter les subsides sur le riz, la farine et le gaz ménager, soit réduire le prix de l'essence». Xavier-Luc Duval était face à la presse, ce mercredi 23 mai.

