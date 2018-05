Madagascar: BEPC - Premières épreuves physiques à Tana

Programme scolaire. Les préparatifs du BEPC, comme des autres examens officiels organisés par le ministère de l'Education nationale vont bon train, en dépit des mouvements de grève au sein de certaines circonscriptions scolaires, où les cours sont momentanément interrompus. Dans les classes, l'heure est à l'achèvement du programme scolaire, notamment la SVT (Science de la vie et de la terre) et surtout l'histoire-géographie, dont les leçons sont particulièrement longues, d'après les enseignants et les élèves concernés, suivront les séances de révisions au cours desquelles, l'ensemble des chapitres du programme sera bien entendu revu et repris à travers des exercices, en vue des remédiations qui se feront en fonction des lacunes observées par les enseignants.

Les premiers candidats à avoir passé les épreuves d'EPS dans la capitale et ses environs sont les élèves issus de l'Atsimondrano. D'autres candidats au niveau des régions ont également entamé les épreuves d'EPS, si la grande majorité des candidats passeront cette épreuve physique le mois prochain, soit plus de trois mois avant les épreuves écrites prévues de se tenir au mois de septembre pour cette année scolaire 2017-2018.

