Madagascar: Toliara / Formation Professionnelle - Des apprenants prêtes pour travailler

« Vous allez recevoir vos diplômes. C'est la joie, reconnaissons tous ensemble. Toutefois, n'oubliez pas, le plus dur vous attend : la vie », met en garde, Ramaha, le secrétaire général de la Mairie de Toliara.

Le SG est un fonctionnaire qui a fait tous les échelons de l'administration et attend patiemment sa retraite. Cinquante apprenants vont bientôt embrasser un métier soit comme secrétaire, ou comptable, ou cadre d'un établissement. Quatre d'entre eux ont obtenu des diplômes de techniciens supérieurs homologués par la Fonction Publique. En effet, l'IPFP-Ex Eurelec est le seul établissement privé qui a des agréments de l'Etat et l'homologation de la FOP pour BAC+2 en Informatique et en Anglais à Toliara.

Le directeur de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle a initié les jeunes à éviter les pièges et de tirer profit de la formation qu'ils viennent d'acquérir. Quant au jeune Parrain de la « Promotion Fandresena » Chan Kit Jaco, DG de la Copefrito, spécialiste en ressources halieutiques, il était plus près des étudiants. Jeunesse oblige. Il a donné des conseils pratiques à ses filleuls pour affronter le monde du travail et d'accepter, déjà, deux d'entre eux à faire des stages dans son entreprises.

Ils étaient en forme les jeunes de la promotion « Fandresena » ce samedi 19 mai à 16h00 chez Maman Gâteaux à Morafeno. Aussitôt les certificats en poche, ils ont entamé des « Tsapiky, Basesa, Kawitry et Kilalaky » à n'en plus finir jusqu'à tard dans la nuit.