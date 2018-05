Madagascar: Grande Braderie - Jour J au Palais des Sports

Jour J pour la Grande Braderie de Madagascar qui débute ce jour au Palais des Sports. L'événement tant attendu du public voit pour cette 19e édition, la présence de 280 participants qui sont tous des professionnels dans leur secteur d'activité respectif.

Les fidèles visiteurs de la Grande Braderie de Madagascar auront, droit à une trentaine de secteurs d'activités pour trouver tout ce dont ils ont besoin. A commencer, bien évidemment par les articles de cadeau, ainsi que les habillements et accessoires, et tout ce qui a trait à la fête des mères, qui est d'ailleurs le principal thème de cette 19e édition. Mais il y aura également les meubles, la téléphonie, le multimédia, les produits alimentaires, le cosmétique, les ustensiles de cuisine... Bref de quoi satisfaire tous les besoins à des prix bradés, puisque comme à l'accoutumée, la règle à appliquer est de pratiquer une remise d'au moins 15%. Sur ce point, Madavision assure qu'un contrôle strict est opéré par une équipe spéciale afin de vérifier si les participants pratiquent effectivement cette obligation. Mais les visiteurs peuvent se rassurer puisque nombreux sont les participants qui font plus que les 15% réglementaires.

En tout cas, la Grande Braderie de Madagascar est une plateforme qui permet aux petites entreprises, non seulement de vendre, mais également de faire la promotion de leurs produits. « Notre objectif est : réaliser le maximum de chiffres d'affaires et le seul moyen d'y parvenir est de pratiquer des prix très bas » explique un participant, en ajoutant que « la Grande Braderie de Madagascar est aussi une occasion de procéder à une liquidation des stocks ». D'ailleurs en ce moment de crise et de ralentissement des activités économiques, les manifestations commerciales grand public du genre, la Grande Braderie est aussi un moyen pour les entreprises de survivre. En somme, l'événement à ne pas rater, c'est la Grande Braderie de Madagascar spéciale fête des mères qui débute ce jour au Palais des Sports pour ne prendre fin que dimanche prochain.