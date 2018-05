Madagascar: Match test - Les Barea tenus en échec par Analamanga

Le premier test sérieux des Barea avant leur départ ce jeudi pour le Cosafa Cup en Afrique du Sud s'est soldé, hier à Mahamasina et devant un public de connaisseurs, par un score nul et vierge.

Une issue presque logique dans la mesure où l'entraîneur des Barea était encore en train de chercher son onze de départ, tandis que la sélection d'Analamanga bien prise en main par le Néerlandais Hiddink, a opté pour les meilleurs joueurs du championnat notamment le défenseur de l'AS Adema Datsiry ou encore son coéquipier Ravo au poste de milieu tournant.

La carte prudence. Les Barea doivent leur salut par une charnière centrale expérimentée avec Johnny d'Elgeco et le capitaine de la CNaPS Sport Ando.

En fait, l'entraîneur Francklin Andriamanarivo a misé sur la carte prudence en alignant un onze de départ composé en majorité par les joueurs de la CNaPS avec notamment les deux latéraux, Toby et Ronald, mais aussi Mika comme milieu défensif et le gardien Leda ainsi que les deux milieux Bourahim et Lalaina portant ainsi à sept le nombre des caissiers.

Comme sentinelle, il a mis Baggio de Fosa Juniors qui a admirablement tenu en échec les assauts d'Analamanga.

La peur de se blesser. Angelot de l'Adema complète la liste des premiers rentrants. Bref autant de joueurs truffés de talent, mais il manquait ce lien qui fait la force d'une grande équipe.

Francklin Andriamanarivo a alors fait tourner son effectif en faisant rentrer le défenseur de Fosa, Théodin, à la place de Ando. Il a ensuite fait monter d'un cran Ronald pour mettre Mario Bakary du Fosa sur le flanc gauche.

Mais rien ne fit devant la fougue des jeunes d'Analamanga dont le défenseur de Fosa Mamisoa ainsi que le milieu récupérateur André.

Le jeu des Barea accusa un léger mieux dès l'entrée de Carlos, Tsiry et Tsito de JET Mada. Le trio parvint à se retrouver dans la bataille, mais Tsito seul devant le gardien Nina durant les arrêts de jeu, enleva son tir au grand dam du public de Mahamasina quelque peu inquiet de la forme des Barea.

La peur de se blesser alors que le départ est prévu pour ce jeudi via Addis Abéba, explique sans doute cette prudence des joueurs de l'équipe nationale. Enfin, on l'espère car le groupe ne manque pas de charme, il faut tout juste un peu de temps pour retrouver les marques. On croise les doitgs...