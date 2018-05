Madagascar: Foire du lait - Malagasy Dairy Board propose un bar à lait

Le lait de qualité sera promu durant la foire du lait. (Photo d'archives)

Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale du Lait, le MDB (Malagasy Dairy Board) organise une foire du lait du 1er au 3 juin 2018 au Centre By-pass à Alasora.

Une centaine de stands sont prévus y être installés. En fait, « nous voulons faire connaître au grand public tous les maillons de la chaîne de la filière lait à Madagascar, allant de la plantation fourragère, en passant par la présentation des étables avec des races performantes de vaches laitières et divers produits vétérinaires, ainsi que des matériels et équipements de production jusqu' à la vente-exposition des produits laitiers », a expliqué Haingotiana Razafindraibe, le PCA de cette plateforme regroupant près de 120 acteurs opérant dans cette filière porteuse. En outre, « nous proposons un bar à lait durant ces trois journées. Tous les 15 000 visiteurs attendus y auront ainsi l'occasion de goûter du lait de qualité », a-t-il poursuivi.

Traçabilité assurée. Mais à la première journée, « des tasses portant l'enseigne de MDB remplies de lait seront distribuées aux 1 000 premiers venus. Et nous allons trinquer ensemble. Notre objectif consiste à sensibiliser la population à consommer du lait et ses produits dérivés. En effet, la consommation laitière de Madagascar reste encore très faible, soit de l'ordre de 5 kg par habitant par an contre 120 kg par habitant par an au Kenya et 250 kg par habitant par an en France », a-t-il enchaîné. Dans la même foulée, le Malagasy Dairy Board présentera toutes les opportunités de la filière dans le but de solliciter des investisseurs à s'y lancer. L'exploitation de nouveau centre de collecte de lait à Imerintsiatosika et un terminal de vente à Anosizato que ce Groupement d'Intérêt Economique est actuellement en train de mettre en place, sera également promue durant cette foire du lait. Rappelons que ces nouvelles structures seront installées dans le cadre de la mise en œuvre du programme ASA Lait financé par l'Union Européenne en vue d'assurer l'approvisionnement en lait de qualité à la population d'Antananarivo. La traçabilité de cette or blanc sera ainsi assurée allant du site de production jusqu'à la tasse des consommateurs.

Concours. Par ailleurs, le MDB organise divers concours dans le cadre de cette manifestation économique. Il s'agit entre autres, de concours de meilleur stand et de concours de meilleure vache laitière en termes de beauté, de respect de son bien-être et de rendement de productivité ainsi que de concours de meilleur yaourt et de concours de meilleur fromage. « Un jeu Tombola sera entre temps organisé. Le premier lot constitue une vache laitière. En fait, nous voulons attirer l'attention de toutes les parties prenantes que la filière lait a une importance capitale dans le développement économique de la Grande Ile », a conclu Haingotiana Razafindraibe.