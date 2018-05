Madagascar: Hira gasy - Place au quartet trad

Donna, Rari, Petit Percu et Tina Rainitelo, en voilà une belle combinaison de talents dans le microcosme du « hira gasy ». A eux quatre, les artistes offriront un avant-goût de la saison du « hira gasy » le temps d'un spectacle. Pour ce faire, ils investiront le Cercle-germano-malagasy à Analakely pour offrir un concert de musique traditionnelle typique des hauts-plateaux. Si le répertoire reste encore un mystère, tambours, « lokanga » et cuivres résonneront et donneront le ton sur les paroles pertinentes, qui font le succès même de l'opérette malgache. Un spectacle premier en son genre à ne pas rater surtout pour les amateurs de musique traditionnelle.

