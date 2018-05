Angola: L'étude de la biodiversité considérée comme fondamentale pour la conservation

Sous l'égide du Centre Botanique de l'Université Agostinho Neto, l'événement se déroule sur le thème «La biodiversité, une valeur d'avenir» et aborde les questions liées à la protection et conservation de la biodiversité.

Des représentants des universités de Dresde (Allemagne), de La Havane (Cuba), de Sao de Paulo (Brésil), Eduardo Mondlane (Mozambique), de la Namibie, de Coimbra et de Lisbonne (Portugal), de l'Union européenne et du PNUD assistent à la conférence.

Selon le rapport du Fonds Global pour l'Alimentation de 2015, il y a une perte de forêt entre 0,4 et 1,5% par an, ce qui constitue une menace importante pour la biodiversité.

Domingos da Silva Neto a fait cette déclaration à l'ouverture de la Conférence internationale sur la biodiversité, encadrée dans les célébrations de la Journée internationale de la biodiversité, commémoré ce mardi, a souligné que les données soulignent une perte accentuée de la biodiversité, avec la disparition d'espèces et la dégradation de l'habitat naturel résultant de l'action humaine, des catastrophes naturelles et des changements climatiques.

Luanda — Le secrétaire d'Etat à la Science, Technologie et Innovation, Domingos da Silva Neto, a déclaré mardi à Luanda que l'étude de la biodiversité devait devenir une priorité, à cause des données de plus en plus évidentes sur sa perte.

