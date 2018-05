Afrique Australe: L'adhésion au marché de la SADC ouvre des opportunités d'exportation

La visite de l'ambassadeur à la province de Huila, du lundi, se termine mercredi avec les déplacements aux projets entrepreneuriaux, aux usines de transformation de granit, aux infrastructures de captation d'eau de Lubango et aux zones touristiques de Tundavala, Sierra da Leba et de Cristo Rei.

Il a souligné le potentiel climatique de Huíla dans cette entreprise, en plus des infrastructures telles que les barrages, l'emplacement et l'existence d'un institut agronomique.

Il a soutenu que dans cette plate-forme (Marché de libre-échange de la SADC), l'Angola peut valoriser sa production, en particulier de biens que d'autres n'ont pas. D'un autre part, il a souligné la nécessité pour les entrepreneurs d'être informés de l'impact à court et moyen termes que la zone aura et des opportunités d'exporter des produits de cette région.

Parlant à la presse, dans le cadre de sa visite avec un groupe d'hommes d'affaires portugais à la ville de Humpata, province de Huíla, visant à renforcer la coopération avec la communauté d'affaires de Huíla et à établir des partenariats dans divers domaines, a dit que l'adhésion se traduira par l'introduction de nouvelles dynamiques commerciales et d'exportation.

Lubango — L'ambassadeur du Portugal en Angola, João Caetano da Silva, a considéré mardi, l'adhésion de l'Angola au marché de libre-échange de la SADC comme une occasion d'exporter des produits et de contribuer à la diversification des sources de revenus pour le développement et de stimuler l'économie du pays.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.