Tunisie: Miser sur l'innovation

Le secteur en question regroupe, en réalité, toutes les catégories d'entreprises (PME, TPME et GE) et offre une gamme de produits très diversifiée. Les perspectives de développement du secteur sont considérées comme «très prometteuses», dans la mesure où la demande est toujours présente.

Les consommateurs tunisiens et étrangers font toujours confiance aux fabricants locaux et sont prêts à débourser de grosses sommes pour acquérir des produits d'ameublement de qualité. Le secteur compte également plus de 400 entreprises de grande, moyenne et petite taille et plus de 10.000 petits artisans. L'effectif direct global du secteur organisé est d'environ 38.000 employés.

Dynamisme à toute épreuve

L'industrie du bois et de l'ameublement confirme son dynamisme ces dernières années par des résultats probants, ce qui lui a valu un bon positionnement aussi bien sur le marché local qu'étranger. Les exportations sont passées de 78 millions de dinars en 2014 à 374 millions de dinars en 2017. C'est un signe qui ne trompe pas prouvant que le produit tunisien est capable de se positionner sur les marchés internationaux même sur ceux qui ont les exigences techniques les plus draconiennes. Les exportations de ce produit tunisien vers plusieurs pays du monde, qui sont exigeants en matière de qualité et de conformité aux normes, montrent clairement que les produits en bois et les équipements d'ameublement sont de premier choix et utilisent des matières premières raffinées. Il faut persévérer sur cette voie pour pouvoir surmonter les obstacles et réaliser des performances.

L'innovation affichée et la mutation vers le numérique de la majorité des fabricants tunisiens de meubles sont aussi un autre indice de la maturité et de l'engagement du secteur à jouer un rôle important dans la création de richesse nationale et de participer à l'augmentation du PIB resté sur la ligne de départ depuis la révolution. Produire plus et consommer plus pour faire face aux importations évitent des sorties énormes de devises, dont le pays en a grandement besoin pour équilibrer sa balance. C'est le slogan que doivent plaider les acteurs et intervenants dans le secteur du bois et de l'ameublement.

Des opportunités à la pelle

L'avantage du secteur du meuble est qu'il regroupe toutes les catégories d'entreprise, offrant une gamme de produits très diversifiée grâce à une bonne matière première et des idées innovantes.

Entreprises, emplois, production et exportations

2000 2017

Nombre d'entreprises 190 + 400

Entreprises artisanales 6000 10 000

Emplois 9000 38 000

Production 828 MD 2500 MD

Exportation 29 MD 374 MD

Domaines d'activités du secteur

Branches d'activité

- Sciage

- Revêtement des panneaux (stratification, placage, pvc)

- Matelas et literie

- Menuiserie bois

- Menuiserie aluminium

- Menuiserie PVC

- Meubles de bureaux- collectivité

- Cuisine et salles de bains

- Meubles d'intérieur

- Meubles de rangement métalliques

- Salons et sièges

- Meubles d'extérieur

Les importations du secteur au cours de la période 2014-2017 sont passées de 537 millions en 2014 à 649 millions de dinars en 2017. Les importations pour 2017 sont réparties entre les matières premières de 69% et de 31% pour les produits finis, comme indiqué dans le tableau suivant:

2014 2015 2016 2017

Importation totale 537 419 589 649

Matière première 432 282 386 447

Produit fini 105 137 203 202

S'agissant des exportations au cours de la période 2014-2017, elles sont passées de 77 millions en 2014 à 374 millions de dinars en 2017. Cette augmentation est principalement due au développement des exportations des produits finis de 46 millions en 2014 à 323 millions de dinars en 2017. Les exportations, qui sont égales à 374 millions de dinars pour l'année 2017, sont réparties entre les produits finis (87%) et les matières premières (13%) comme détaillé dans le tableau suivant:

en 1000 DT

2014 2015 2016 2017

Exportation totale 77 182 378 374

Matière première 31 22 46 51

Produit fini 46 159 332 323

Du travail reste, cependant, à faire au cours de la prochaine période pour adapter les produits aux nouvelles exigences des clients qu'ils soient tunisiens ou étrangers. En effet, les articles d'ameublement ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, on constate, dans les pays développés, des tiroirs « intelligents » dotés d'équipements électroniques et de communication, comme le téléphone intégré, le thermomètre digital, l'ordinateur et autres composants destinés à fournir les meilleures conditions de travail aux employés de bureau chez eux ou dans leur administration. Il existe aussi des bureaux intelligents dotés de composants électroniques pour les enfants, les étudiants et les techniciens.

Les industriels tunisiens peuvent, eux aussi, opter pour l'intégration de l'électronique dans leurs meubles pour séduire les clients potentiels. Ces meubles coûtent cher et peuvent assurer un revenu important pour les entreprises. Parmi les produits proposés aux clients, on peut citer aussi les cuisines encastrées de grande qualité ainsi que les bains maures qui nécessitent un investissement lourd. Les perspectives s'annoncent prometteuses pour les industriels à condition de savoir prendre les dispositions nécessaires au moment opportun et d'anticiper pour présenter un design adapté aux tendances.