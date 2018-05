Tunisie: Le Mondial de Russie au service du «Made in Tunisia»

Un stand de haut standing

En effet, à l'unitiative de «Voyage conseil Evatour», organisme passé maître en matière d'expéditions internationales au double titre sportif et touristique, le label «made in Tunisia» sera, là-bas, omniprésent, à travers un grand stand qui sera érigé au cœur de Moscou. Arborant les couleurs nationales et fort d'un joli décor typiquement traditionnel, ledit stand sera garni de produits tunisiens à la réputation internationale.

Cela va de l'huile d'olive aux dattes, en passant par les produits d'artisanat et de terroir. Plusieurs de nos exposants, qui ne ratent pas pareille occasion, ont déjà répondu à l'appel lancé, ces jours-ci, par ladite agence, avec l'étroite collaboration des parties concernées, en l'occurrence le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, l'Utica et l'ambassade de Tunisie à Moscou.

Outre ce stand qui sera animé 24 heures sur 24 et où l'on promet de belles surprises aux visiteurs, des excursions ont été programmées aussi bien pour les exposants que pour les supporters tunisiens qui auront à découvrir les plus célèbres attractions russes tant à Moscou qu'à Leningrad. Encore une fois donc, et grâce au sport, tout le monde trouvera son compte, avec surtout l'espoir de voir ce «great event» mondial donner un coup de fouet supplémentaire à notre tourisme, en "aimantant» davantage de touristes russes vers la destination tunisienne. Amen.