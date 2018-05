Tunisie: Quand l'argile devient création

Ces ustensiles servent de récipient pour la chorba, la bsissa, les olives... Elle les écoule à 5 dinars la pièce. Quand la pièce est décorée, elle peut atteindre jusqu'à 40 dinars. Ne manquant pas d'humour, khalti Romdhana, toujours drapée de sa malya aux couleurs typiques de la région, a participé à des salons internationaux via l'ONA.

Une véritable connaisseuse. Plusieurs fois, elle a vanté ses produits à des touristes. Il faut bien convenir que sa voix douce et mesurée lui permet d'écouler ses outils avec une certaine aisance, sans trop de peine. Notre artisane fabrique aussi des outils revisités, tel le chat symbole de la vie chez les Egyptiens et porte-bonheur chez les Japonais. Khalti Romdhana a obtenu un prêt durant la Journée de l'habillement et de l'artisanat tunisien le mois de mars dernier.

Elle est certainement celle qui a le plus de choses à dire encore et est toujours disponible pour celles qui désirent apprendre le métier de la poterie. Son souhait est d'apprendre le métier à d'autres générations et de transmettre son savoir-faire aux jeunes femmes rurales de sa région.