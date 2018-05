Tunisie: Le secteur se remet debout

"Cette reprise traduit ainsi un regain de confiance et d'intérêt de nos partenaires internationaux et l'engagement des entreprises du secteur dans une nouvelle dynamique de croissance offrant une grande flexibilité, une large réactivité et un haut niveau de qualité", a indiqué le ministre lors d'un discours prononcé le 8 mai dernier à l'occasion d'une journée dédiée à l'intégration des jeunes et l'employabilité dans le secteur textile et habillement. Une journée organisée par le Gtex, seconde phase d'un projet fruit d'une coopération tuniso-suisse.

C'est donc en partie cette collaboration internationale dont le but est de métamorphoser le secteur du textile et de rendre plus compétitif en termes de qualité, plus résistant aux aléas du marché international.

Financé par le Secrétariat suisse aux Affaires étrangères qui lui a dédié une enveloppe globale de 4 millions de dinars est piloté par le Centre du Commerce International.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Gtex-Tunisie », qui est un projet qui apporte son soutien stratégique et opérationnel au développement et à la redynamisation du secteur du textile et de l'habillement, un secteur clé pour l'industrie tunisienne en termes d'exportations et d'emploi", nous explique Sébastien Ioannitis, chef du projet pour la Tunisie.

S'étalant sur une période de quatre ans (2018-2021), le projet Gtex s'inscrit dans la continuité d'un autre projet, Com-Texha qui avait bénéficié à une cinquantaine d'entreprises du secteur de textile et habillement, opérant dans ses filières aussi diverses que le Denim, lingerie et maillot de bain et vêtements techniques.

Plan de relance

Déployé simultanément en Tunisie, au Maroc, en Egypte au Kirghizistan et au Tadjikistan, le projet Gtex ambitionne d'améliorer la performance de l'écosystème et des structures d'appui et à renforcer la compétitivité des entreprises bénéficiaires.

Sébastien Ioannitis tient également à préciser qu'entre les cinq pays où le Gtex est présent, des synergies sont à développer.

La sortie de crise a également été possible grâce à des décisions en faveur du secteur prises par un Conseil ministériel restreint le 1er juin 2017, qui aboutit à l'élaboration d'un plan de relance constitué de 22 mesures.

Selon le ministre de l'Industrie et des PME, Slim Feriani, une grande partie de ces mesures a été concrétisée.

Toutefois, les opérateurs du secteur attendent davantage. Certaines entreprises en effet vivent des situations extrêmement délicates.

Malgré la tourmente, le secteur du textile et habillement reste l'un "pilier" de l'industrie tunisienne. Il emploie en effet pas moins de 160 000 salariés, ce qui représente 32% du total des emplois dans l'industrie manufacturière. 1609 entreprises opèrent dans le domaine et plus de 80% d'entre elles sont totalement exportatrices.