Tunisie: Passer du conjoncturel au structurel

Toutefois, il ne faudrait pas que cette politique soit conjoncturelle. Le fait de créer de tels points de vente ne doit pas se limiter au mois de Ramadan ou à d'autres occasions.

Pérenniser l'expérience

La nécessité de pérenniser cette expérience doit être considérée comme un véritable début à la résolution du problème des hausses des prix. On a beau intervenir dans les circuits de distribution, organiser des campagnes de contrôle dans les marchés ou chercher à épingler les nombreux intermédiaires et spéculateurs, il y a, toujours, plus urgent à faire.

En multipliant cette initiative à travers le pays et en augmentant le nombre des espaces pour les généraliser, petit à petit, aux quartiers les plus sensibles, on peut atteindre plus facilement les objectifs. Ceux-ci, rappelons-le, consistent à moraliser, davantage, le secteur de vente des produits agricoles en général. En outre, on vise à créer une certaine stabilité sociale par le biais de la maîtrise des circuits de distribution grâce au renforcement des circuits officiels. Bien sûr, les spéculateurs et autres intervenants du même acabit ne verront pas les choses sous cet angle. Et, comme ils sont infiltrés partout, ils ont les moyens, malheureusement, de faire capoter ce programme qui, envers et contre tout (et tous), peut réussir et durer.

C'est sur quoi devrait travailler le gouvernement. Et les organisations de défense du consommateur peuvent être d'un apport certain. Il leur suffit de faire des propositions concrètes pour encourager l'opération commerciale en cours et mobiliser les citoyens afin qu'ils adhèrent, pleinement, à cette expérience.

La mission actuelle de ces points de vente est simple : offrir aux consommateurs une marchandise de qualité à des prix concurrentiels. Même si certains acheteurs ne sont pas, totalement, satisfaits, c'est la permanence de ce programme qui viendra à bout des réticences.

Avantages

En instaurant des points de vente du producteur au consommateur avec un plus grand nombre de participants et dans le plus grand nombre de régions, on contribuera à créer un contrepoids effectif dans le paysage commercial.

À vrai dire, les anciens se rappellent des espaces de l'Office tunisien des terres domaniales (OTD) à Bab El Khadra, à Lafayette, à Carthage Byrsa et ailleurs. Leur contribution à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens avait été incontestable. Cette formule doit se poursuivre et se diversifier pour intéresser le maximum de personnes.

L'un des principaux avantages de ce mode de vente est qu'il préserve le droit des producteurs. En effet, il leur permet d'éviter de subir le diktat des intermédiaires et des profiteurs. D'un autre côté, il assure, aux clients, une marchandise avec un bon rapport qualité-prix.

Mais ce dont on peut être sûr c'est que la persévérance paie, toujours. En transformant ces lieux de commerce en lieux permanents, il y a de fortes chances de créer, réellement, un créneau gagnant-gagnant. Aussi bien pour le consommateur que pour le producteur ou l'Etat. Chacun y trouvera son compte. La pression baissera sur les autorités, en ce sens qu'elles n'auront plus sur le dos des gens qui protestent contre la vie chère.

Sur un autre plan, les intermédiaires n'auraient plus les coudées franches pour modeler et remodeler l'offre et la demande à leur guise. Ils y regarderont à plusieurs reprises avant de s'en prendre à la bourse des acheteurs.