Tunisie: Petits dealers devenus millionnaires

Çà et là, ils «frappent» encore, et leur commerce est demeuré prospère, en dépit, d'une part, de la vigilance policière et, d'autre part, de la rude concurrence des clans maghrébins, libanais, espagnols et surtout chinois.

Evasion douillette

Pour les trafiquants tunisiens généralement connus en Europe pour leur allant, leur audace et leur application, les «risques du métier» ne sont pas évidemment à négliger. En effet, outre l'habituelle partie entre le chat et la souris avec la police, ils ne sont pas à l'abri de ces nombreux «indics» campant le rôle de taupes à la solde des services de lutte contre le trafic de stupéfiants. Et c'est justement à cause de ces indics que tant de dealers tunisiens ont été arrêtés et écroués.

L'autre danger vient des tirs amis, c'est-à-dire des luttes de clans internes souvent fratricides, avec, au compteur, des tués et des blessés.

Tout cela pour dire que «nos» trafiquants évoluant en France et ailleurs sont quotidiennement menacés. Les plus «intelligents» d'entre eux finissent par trouver la formule idoine, celle de se résoudre à rentrer au bercail avec un joli pactole. Ce dernier sera mis à profit dans des investissements qu'ils considèrent comme sûrs et à leur portée. Cela va d'un café à un restaurant, du bain maure à une station-service, voire à un immeuble à louer. Le plus extraordinaire est que certains trafiquants assagis, de retour du Vieux continent, outre des investissements pareils, ont fait leurs adieux au tabac, à Bacchus, aux stupéfiants et autres folies pour devenir subitement des êtres pieux, de bons pères de famille.

«Dieu merci, j'ai réussi à sauver ma peau, en fuyant l'enfer de la drogue en France», nous confie M.T. qui, tout en tenant à garder l'anonymat, avoue être dans l'impossibilité d'oublier sa difficile expérience parisienne qui lui avait coûté, là-bas, de nombreux séjours en prison et des blessures consécutives aux règlements de comptes entre factions rivales. «Un jour, se souvient-il, j'ai pris mon courage à deux mains, en décidant, au terme d'une belle transaction en euros, de laisser tomber ce minable métier et de rentrer au pays natal pour refaire ma vie.

Aujourd'hui, je touche du bois, après avoir assuré matériellement l'avenir de ma famille et réussi ma réinsertion dans la société». Et notre interlocuteur, plus sage que jamais, de conclure, en lançant un appel à ses ex-compagnons de route en France, «afin de revenir au bercail, avant qu'il ne soit trop tard». Reste à espérer que ce message conscient et précieux passera.