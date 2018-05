Tunisie: Exister, à l'ouest de la vie

« West of life » est le nom choisi pour cette série photographique qui vient d'être éditée en un beau livre du même nom. «A l'ouest de la vie», ce n'est ni tout à fait en marge ni tout à fait en dedans de la vie.

C'est une position où la géographie n'est qu'un élément parmi d'autres. Et la caméra de Zied Ben Romdhane est à la fois topographe, anthropologue, témoin et complice. Son noir et blanc est un révélateur des lignes et des reliefs communs et discontinus, qui font que les humains occupent un lieu sans y appartenir, des rejetons qui composent avec les rejets de la nature. L'aridité des paysages et des visages raconte, plus qu'un destin commun, l'histoire d'une répulsion réciproque, sublimée et adoucie par «l'humour des habitants et mon affection pour eux», décrit le photographe.

Au centre de cet espace, s'érige le phosphate en pyramides, comme un symbole de richesse enclavée et inaccessible à ceux qui le créent. Ramenés depuis la colonisation de toutes les régions de la Tunisie et du Maghreb pour meubler le désert à son chevet, il les divise pour mieux régner.