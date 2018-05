Tunisie: Quelles perspectives de coopération ?

Cet accord, qui est encore en cours de négociations, a provoqué toutefois plusieurs réactions, entre ceux qui y voient une opportunité pour une ouverture plus élargie de la Tunisie au marché européen et ceux qui y voient une menace pour certains secteurs qui pourraient ne pas avoir le potentiel nécessaire pour être compétitifs face aux entreprises européennes intéressées par le marché tunisien. Et il est clair que l'Union européenne accorde un grand intérêt à ce dossier.

Harmonisation

Le Chef de la délégation européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, avait exprimé, lors d'une conférence de presse tenue début mai 2018, le souhait que ces négociations soient finalisées en 2019, l'année qui marque la fin du collège en charge du dossier.

Il a affirmé qu'il y a une priorité du côté de la Commission européenne pour faire avancer les négociations. «C'est un accord qui doit être conçu à l'avantage de la Tunisie.

Les Européens ont mis énormément d'argent sur la table pour soutenir la démocratie et la croissance économique en Tunisie. De l'autre côté, il n'est pas possible de mettre un accord commercial qui menacerait cette avancée. C'est à la Tunisie de définir le rythme de ces négociations et les étapes prioritaires à franchir», a-t-il précisé.

En fait, l'objectif premier de cet accord est de compléter et de s'étendre à d'autres secteurs économiques prévus par la zone de libre échange établie en 2008, en vertu de l'accord d'association de 1995.

On vise ainsi à harmoniser progressivement les réglementations de l'environnement économique et juridique, réduire les obstacles non tarifaires, simplifier et faciliter les procédures douanières.

On estime également que la ratification de cet accord de la part de la Tunisie permettra aux produits et services tunisiens d'accéder plus facilement au marché européen, d'améliorer les conditions d'investissement et le climat des affaires en établissant un cadre réglementaire en harmonie avec le marché européen et d'adapter l'économie tunisienne aux normes européennes, tout en améliorant la qualité des produits tunisiens.

Cette ouverture concernera essentiellement le secteur des services et le secteur agricole, provoquant quelques suspicions quant à la capacité de ces deux secteurs à affronter la concurrence européenne.

Soldes déficitaires

Concernant le secteur agricole, une analyse de l'Observatoire national de l'agriculture, dans sa lettre du premier trimestre 2018, a montré que les échanges commerciaux ont été souvent accompagnés de soldes déficitaires. Le déficit commercial a augmenté de 45% entre 2010 et 2015, passant de 8.297,7MDT à -12.047,4MDT.

Le niveau de la couverture des importations par les exportations alimentaires ne cesse de baisser (à l'exception de l'année 2015).

En effet, l'augmentation des importations alimentaires est due à l'accélération du rythme des importations de la plupart des produits alimentaires de base, dont les prix sont en hausse continue, face à la dépréciation du dinar contre les devises étrangères, notamment le sucre, les huiles alimentaires, le blé tendre, etc.

Durant la période 2001-2016, l'analyse indique que les échanges commerciaux agroalimentaires entre la Tunisie et l'Union européenne ont enregistré une disproportion entre la valeur des exportations évaluée à 50% et celle des importations évaluée à 32% en moyenne annuelle, soit un taux de croissance annuel de 5,3% et de 3,7% respectivement.

De même, on remarque que la balance agroalimentaire commerciale entre les deux parties dépend largement des exportations d'huile d'olive et des céréales.

En 2016, 43% des valeurs des exportations agroalimentaires de la Tunisie vers l'UE proviennent des ventes d'huile d'olive. On précise également que 75% des valeurs des exportations tunisiennes d'huile d'olive proviennent de l'UE, l'équivalent de 9% de la valeur totale des importations européennes d'huile d'olive, durant la période 2001-2016.

Encore des progrès à faire

Pour le secteur des services, on estime qu'il pourrait être touché par l'ouverture du marché. Une étude de l'association Solidar Tunisie sur «Le secteur des TIC et Aleca : état des lieux vs attentes du secteur» a souligné que la part du secteur des services dans le PIB est de 43% en 2015, avec une part de 6% pour les TIC et une valeur de 4,5 milliards de dinars. Mais en termes d'échanges commerciaux, il s'avère que les services ne couvrent que 7% du déficit commercial en 2015 contre 22% en 2005.

Au niveau des structures des exportations, le secteur reste subdivisé essentiellement entre le transport et le voyage et les TIC, avec une spécialisation de la Tunisie dans le premier groupe à hauteur de 78%, dans les TIC à hauteur de 20% seulement et les services financiers à hauteur de 3%.

La Tunisie se positionne, ainsi, plus sur les secteurs traditionnels et n'est pas en train de suivre l'évolution des pays développés ni la tendance mondiale dans la spécialisation au niveau des services.

Mais ce qui est remarquable, c'est que les exportations du secteur des Technologies de l'information et de la communication ont enregistré une évolution positive entre 2006 et 2011, avec une part qui est passée de 5% à 10,8%, montrant sa résilience aux chocs.

D'après l'étude, les services informatiques ont rapporté en 2014, 1 milliard de dinars en recettes d'exportations, représentant 2,75% du total des exportations tunisiennes. Mais on estime que les entreprises du secteur restent de petite taille face à une demande qui provient pour la plupart du service public et avec des commandes importantes.

Une étude de la Banque mondiale a montré que la plupart des entreprises TIC tunisiennes sont relativement jeunes et de petite taille. On estime à 80% les entreprises employant moins de 50 employés.

C'est ainsi que les négociations sur l'Aleca nécessiteraient encore plus de temps afin que la Tunisie y voit un réel intérêt pour son économie, surtout dans un contexte de difficultés économiques assez rudes.

La compétitivité de l'économie tunisienne devrait être préservée et il est important également de traiter les questions qui fâchent, telles que la question de la mobilité des compétences tunisiennes, surtout dans le secteur TIC, étant un réel obstacle pour une ouverture plus élargie.