Tunisie: Gagner et passer...

Ce sera un match où les Clubistes vont devoir faire le jeu, accaparer la balle et acculer les joueurs d'Ennejma pour pouvoir créer le danger et provoquer des fautes. Ennejma a des joueurs motivés, pas très forts techniquement, mais qui aiment les duels musclés et qui ne se lassent pas de défendre et d'attendre l'adversaire.

Défense à soigner

L'arrière-garde du CA ne s'est pas bien comportée lors du match contre les Mauritaniens de Concorde. L'action du but d'égalisation des Mauritaniens et la bévue de Agrebi (qui n'a pas eu le réflexe de sortir au moment d'appliquer la défense en ligne) en disent beaucoup sur la fragilité défensive qui a donné aux adversaires du CA la possibilité de marquer 3 buts en deux matchs.

Trop pour une équipe qui veut dominer ses adversaires. Les absences de Charfi, Opoko et Jaziri ont certainement pesé lourd, mais on peut dire que le jeune gardien Yeferni n'a pas démérité. La paire Tka-Hammami doit, elle, se mobiliser et éviter de prendre le moindre but. Un résultat nul ne va pas faire l'affaire.

Ce que Kolsi essaye de faire est de marquer tôt et de tirer le match avec deux buts d'écart pour éviter un retour des Libanais. Ce sera un match où, théoriquement, le CA a toutes les chances de passer et de battre Ennejma, mais il faudra le prouver sur le terrain.

Encore un effort pour ce CA qui, avec la qualification aux seizièmes, aura sorti une grande saison après tous les problèmes qu'il a endurés au début de la saison.