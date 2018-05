Tunisie: Tout le monde accuse tout le monde

Ce que nous avons vu vendredi dernier, un soir de Ramadan où les équipes de Ben Guerdane et Gafsa étaient censées nous offrir un joli spectacle footballistique, est le comble de la bêtise humaine de dirigeants irresponsables et qui n'ont rien à voir avec le football, le vrai.

On aimerait bien que ces dirigeants prennent le temps de visionner les images de leurs propres comportements à la mi-temps et à la fin du match. Ils couraient les uns derrière leurs homologues de l'équipe adverse, s'échangeant des mots d'oiseaux avant d'en venir aux mains.

Bref, tout le monde accuse tout le monde et on n'est pas prêt à sortir de l'auberge. C'est que les responsables des deux clubs sont dans le déni total. Ils ne prennent pas conscience de la gravité des faits commis par les uns et les autres. Comme si tout ce qui s'est passé vendredi dernier sur la pelouse du Stade de Radès était une chose banale.

Du côté de l'US Ben Guerdane, on persiste à dire que l'équipe de Gafsa s'est retirée du match et que l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre après l'écoulement des cinq minutes du temps réglementaire. Chose que démentent catégoriquement les dirigeants d'El Gawafel qui affirment, eux, que leur équipe ne s'est pas retirée.

C'est dire que l'image du football tunisien est de plus en plus ternie. Après l'Etoile Sportive du Sahel, qui a déposé un dossier sur des soupçons de corruption dans le football tunisien au début du mois courant au siège de la Fifa à Zurich, voilà qu'El Gawafel de Gafsa menace d'aller jusqu'à Lausanne : «Nous avons demandé à l'arbitre de pouvoir formuler une réserve contre le dirigeant de l'US Ben Guerdane, Aymen Chandoul, qui se trouvait dans la main courante alors qu'il était suspendu.

