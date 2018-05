Maroc: Secteur de la cimenterie, des Btp, de l'hôtellerie - Le Maroc dans le top 3 des investisseurs privés

Un rapport de l'Institut espagnol El Cano des études internationales et stratégiques vient de mettre en… Plus »

C'est ainsi que le Prix du Doyen de la communauté marocaine a été décerné à Labi Lazzak (père du comédien Walass). Le prix des grandes entreprises et le prix des Pme ont été respectivement remis à Khalil Iben Khayat et à Mohamed Teraki.

Et que la ville de Bouaké va accueillir très bientôt une entreprise de production de ciment. Cette cérémonie a été une occasion pour la chambre de commerce et d'Industrie du Maroc de primer des chefs d'entreprises marocaines.

Aussi a-t-il exprimé sa reconnaissance aux entreprises marocaines qui ont fait confiance à l'Etat en s'installant sur le sol ivoirien. « Grâce au Cepici, les entreprises se créent en 24 voire 48h. Et cela n'est possible dans aucun pays. Le bilan est satisfaisant », s'est réjoui Saad El Hamzaoui, saluant ainsi le leadership du Président Ouattara.

Et nombre d'Ivoiriens recrutés dans les entreprises marocaines sont formés dans le royaume chérifien. Sa Majesté attache du prix au transfert de compétences », a relevé Kettani. Faisant remarquer qu'il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire et que les chefs d'entreprises marocaines en sont conscients.

Le Maroc est le troisième investisseur privé en Côte d'Ivoire, après la France et l'Ile Maurice. Et ses investissements ces trois dernières en Côte d'Ivoire se chiffrent à plus de 350 millions d'euros (environ 230 milliards FCFA) et a permis la création de milliers d'emplois.

