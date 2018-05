Tunisie: Sidi Romdhane, le bienheureux - Pain perdu

Il faut dire que nos pains se conservent mal surtout ceux qui sont cuits dans les fours rotatifs quelques heures après leur sortie du four prennent une forme caoutchoutée.

Le pain cuit dans un four classique croustillant et spongieux est devenu rareet cher

Les pains dits spéciaux ne sont pas toujours aussi bons que nous le croyons, ils sont à leur tours passés à la poubelle une fois rassis .

Nous devons donc n'acheter que ce qui est nécessaire pour une journée.

S'il en reste nous ne le jetons pas nous pouvons en faire de délicieux mets salés et sucrés commençons par la fameuse Slatet Blinkit qui utilise un pain rassis de préférence une baguette nous la trompons dans de l'harissa maison diluée dans l'eau et l'huile puis nous la garnissons de salade grillé et de thon miettes, un œuf cuit en cube, quelques câpres égouttés et on obtient une entrée froide bien savoureuse

Pour les mets sucrés nous avons le choix de passer nos rondelles au four pour en faire des croutons et nous versons dessus du lait chaud, du sucre semoule et de la poudre Cacao .

Nous pouvons également les tartiner de miel, le plonger dans un bain d'huile puis les saupoudrer de sucre... etc.

Le pain est un don du ciel (que nous devons bien traiter).