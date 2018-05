Tunisie: Malheur aux vaincus !

Certes, El Makarem de Mahdia et le Club Africain ne sont plus concernés par la course au titre, mais les deux équipes pourraient jouer le rôle d'arbitres et pourquoi pas de trouble-fêtes. Encore une fois, les deux rencontres au programme vont tenir en haleine et susciter la passion.

L'Etoile Sportive du Sahel dispose de deux points d'avance sur son concurrent direct, l'Espérance Sportive de Tunis. Les Etoilés joueront un match important face au Club Africain ce soir à Sousse, voire crucial.

Ils n'auront pas droit à l'erreur avant le rendez-vous de samedi prochain contre l'Espérance Sportive de Tunis, ce qui pourrait être la finale du championnat. Avant cela, les joueurs de Sami Saïdi doivent se défaire des Clubistes. On rappelle qu'au match aller, les Etoilés avaient gagné par un but d'écart, difficilement.

Aujourd'hui, la pression sera certainement sur les Etoilés, d'autant que les Clubistes, toujours à la recherche d'une première victoire, vont essayer de brouiller de nouveau les cartes comme ils l'ont fait contre l'Espérance lors de la journée précédente. L'équipe de Adel Hihi est en nets progrès et peut poser des problèmes à l'Etoile.

Sami Saïdi et ses joueurs sont prévenus et savent à quoi s'attendre. Ils devront sortir le grand jeu pour rester sur orbite et conserver leur leadership avant le grand rendez-vous du 26 mai face aux «Sang et Or».

Autre match non moins important, c'est celui qui mettra aux prises l'Espérance Sportive de Tunis à El Makarem de Mahdia. Cette rencontre revêt un goût de revanche pour les Espérantistes battus au match aller à Mahdia et qui ont vu leurs chances d'empocher les trois points s'évaporer après que la réserve contre un joueur de Mahdia fut rejetée. Disons-le d'emblée, l'Espérance, tenue en échec par le Club Africain samedi dernier, a désormais son destin en main.

Une seule et unique hypothèse peut leur permettre de gravir la première marche du podium et conserver leur titre, celle de battre El Makarem de Mahdia ce soir et l'Etoile du Sahel à Sousse le 26 mai. Un grand défi en quelque sorte.

Les «Sang et Or» seront certainement hypermotivés pour mettre El Makarem hors d'état de nuire. Ils sont obligés de le faire pour rectifier le tir et aller à Sousse en conquérants samedi prochain. Mais attention, les Mahdois seront durs à manœuvrer et ils l'ont prouvé face au leader étoilé.

En coupe de la Ligue, l'ASTéboulba ferait un pas important vers le titre en cas de victoire ce soir sur son voisin Jammel. Les Téboulbois, auteurs jusqu'à présent d'un parcours sans faute, ne devraient pas gâcher une si belle opportunité. Surtout qu'ils auront l'avantage de jouer à domicile.

La seconde rencontre opposera Sakiet Ezzit au Sporting Club de Moknine. Sakiet Ezzit veut encore y croire malgré la difficulté de la tâche, puisque quatre points la séparent du leader, Téboulba.