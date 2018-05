Algérie: Ramadhan - Algérie Télécom réduit ses tarifs sur les appels téléphoniques

Alger — L'opérateur public Algérie Télécom a annoncé mardi soir avoir procédé à d'importantes réductions sur les appels téléphoniques locaux et à l'international à l'occasion du mois sacré de Ramadhan.

"Algérie Télécom propose, aux clients résidentiels, des réductions tarifaires sur les appels vers le fixe à 2,5 DA par 30 secondes vers 10 destinations internationales : Russie, Espagne, Canada, Suisse, Allemagne, Italie, Etats Unis, Grande Bretagne, Portugal et France", a-t-on indiqué auprès de l'opérateur lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du lancement de cette offre.

La réduction des appels téléphoniques vers le fixe concerne aussi les destinations Tunisie avec 2 DA/30 secondes et les Lieux Saints de l'Islam avec 3,5 DA/30 secondes, a-t-on ajouté, précisant que des réductions tarifaires ont touché aussi les appels vers les mobiles nationaux à 2 DA/30 secondes.

Algérie Télécom a annoncé, en outre, le lancement de nouveaux services et de nouvelles offres "qui devront contribuer pleinement à l'amélioration de l'expérience client et se mettre au diapason de la modernisation et la numérisation de ses services".

L'opérateur a ainsi dévoilé son nouveau site web www.algerietelecom.dz "qui répond aux attentes des clients, en regroupant les différents sites de l'entreprise destinés au grand public en un seul site web facilitant au client l'accès rapide à l'information".

Il a également dévoilé son nouveau service permettant d'enregistrer les demandes de raccordement à la téléphonie fixe et à l'internet à distance via l'espace client, "un service qui contribuera à faciliter le traitement et la prise en charge efficaces des requêtes des clients", a-t-on expliqué.

Les abonnés à la 4G LTE (téléphonie et internet fixe sans fil) ont bénéficié, pour leur part, de plus de volume internet, avec accès gratuit aux réseaux sociaux après épuisement du volume.

A cette occasion, le directeur général d'Algérie Télécom, Adel Khemane, a affirmé qu'Algérie Télécom "continue de développer ses prestations de télécommunications en Algérie, en mettant à la disposition de ses clients une panoplie de nouvelles offres et services dont le nouveau service d'enregistrement des demandes téléphoniques et Internet en ligne, la nouvelle offre 4G ainsi que le nouveau site Web".

Le lancement de ces nouvelles offres et services "marque le début d'une nouvelle ère pour Algérie Télécom et reflète notre ambition et notre volonté à satisfaire nos clients en leur garantissant un grand confort dans l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication et à demeurer leur opérateur de confiance", a-t-il expliqué.