Algérie: Stratégie et plan de travail pour atteindre les objectifs de développement durable

Fatma-Zohra Zerouati a ensuite remis à des femmes rurales des arrêtés d'attribution de 25 ruches d'apiculture et a présidé la distribution des prix aux lauréats du concours de la meilleure photographie sur la biodiversité de la région d'Edough, avant d'inspecter une place publique aménagée sur le front de mer de la ville de Sidi Salem et lancer la première opération de tri sélectif des ordures ménagères à la cité Kalitoussa.

Présidant la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la diversité biologique, la ministre a considéré que le pays veut par cette orientation "élever au plus haut niveau sa responsabilité pour réaliser les objectifs de la convention sur la biodiversité", notamment ceux concernant la préservation des ressources naturelles et la valorisation de la biodiversité pour une économie verte.

Annaba — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé mardi à Annaba que l'Algérie adopte en matière de biodiversité "une stratégie et un plan de travail" à même de préserver ses ressources naturelles et de les exploiter rationnellement au service d'un développement économique et social durable.

