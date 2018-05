Algérie: Benghabrit - Eviter les visites officielles aux centres d'examens pour ne pas déstabiliser les candidats

- La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a préconisé mardi d'éviter les visites officielles aux centres d'examens pour l'ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves pour ne pas déstabiliser les candidats et sécuriser davantage les examens.

Dans une publication sur ses comptes sociaux (Facebook et Tweeter), la ministre de l'Education a écrit: "le lancement des examens scolaires nationaux enregistre des visites officielles aux centres d'examens pour superviser l'ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves et donner le coup d'envoi, allant parfois jusqu'à l'inspection des classes, ce qui déstabilise les candidats et suscite un climat défavorable à un bon début de l'épreuve".

Expliquant que de telles situations sont à même de disperser l'attention du chef du centre, au moment où il a le plus besoin de concentrer toute son attention et sa vigilance sur les sujets conformément aux strictes exigences du guide de gestion du centre des examens", précisant que les parents d'élèves, tant au niveau local que central, "ont souvent exprimé leur préoccupation à ce sujet".

"Face au phénomène d'utilisation de petits objets de technologies de communication pour diffuser les sujets des examens sur les réseaux sociaux, dès les premiers instants suivant leur distribution, ces visites, avec tous leurs dispositifs protocolaires, peuvent constituer une opportunités à ce genre de dépassement", a estimé la première responsable du secteur de l'Education.

"Ainsi est-il devenu aujourd'hui extrêmement important d'éviter ces visites pour sécuriser davantage les épreuves et garantir plus de sérénité et de calme dans les centres d'examen", a-t-elle expliqué, ajoutant que "ceci aidera les candidats à passer les épreuves dans de bonnes conditions, et c'est, ce à quoi oeuvrent l'ensemble des corps participant à l'organisation des examens scolaires nationaux".