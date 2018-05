Algérie: Télécabine de Blida - Arrêt du 25 mai au 15 juin, des mesures annoncées par l'ETAC

A noter que cette ligne, remise en service en 2016 après un arrêt de plus de trois ans, est une contribution importante dans la fluidification du trafic sur la RN 37 reliant Blida à Chréa, notamment durant les week-end et les périodes de neige.

En perspective de ces travaux de maintenance, l'ETAC met à la disposition des usagers un service de navettes de substitution en partenariat avec l'Entreprise de transport urbain de Blida (ETUB) et ce, durant toute la période d'immobilisation de la Télécabine devant s'étaler du 25 mai au 15 juin prochain, est-il ajouté dans le document, signalant une dizaine de navettes quotidiennes (de 10H00 à 16H30) assurées en aller-retour, entre Blida et les hauteurs de Chréa.

