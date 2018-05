Guinée: Kassory Premier ministre - « C'est une malédiction pour la Guinée », selon un cadre de l'UPG

Si vous prenez un certain Kassory, tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui a fait l'objet de plusieurs suspicions de détournement des fonds. Il est allé quelque part devenir l'étudiant le plus riche de son université tout ça avec l'argent du contribuable Guinéen », a dénoncé Théophile Maomou.

« Je ne suis pas étonné par la fusion de ces partis. C'est des partis que je puisse titrer plus loin non sérieux. Ils sont venus pour chercher de l'argent, se remplir les poches au détriment du peuple de Guinée.

Théophile Maomou a profité de l'occasion pour fustiger le comportement de ce dernier se réclament dans les médias, le mieux placé pour ce poste et d'avoir sacrifié son parti à profil d'un poste ministériel et certains leaders qui ont préféré de suivre le pas du nouveau premier ministre. C'est le cas du GPT, UNR, PNR qui sont désormais en fusion avec le parti au pouvoir le RPG Arc-en-ciel.

