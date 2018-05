Angola: Le pays réaffirme le respect des principes du droit international

Luanda — L'Angola continuera d'exceller dans l'observance des principes du droit international, tels que le respect de la souveraineté nationale, la primauté du règlement des conflits par le dialogue, le respect des accords et traités internationaux et les résolutions des Nations Unies.

Cette déclaration a été faite mercredi par le Président de la République, João Lourenço, lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e Réunion des ambassadeurs angolais, qui se poursuivra jusqu'à vendredi, à Luanda, sous l'égide du ministère des Relations Extérieures.

Selon João Lourenço, dans le contexte international actuel, il faut travailler pour rendre la diplomatie plus efficace et promouvoir la bonne image du pays, attirer les investissements privés et étrangers, ainsi que faire de l'Angola une destination touristique.

Pour le Président de la République, ces objectifs doivent être atteints avec la rationalisation des ressources, la réduction des missions diplomatiques et consulaires et, par conséquent, du personnel.

Cela augmentera, a poursuivi le Chef de l'Etat angolais, le nombre de pays dans lesquels nous aurons des ambassadeurs accrédités mais non résidents.

C'est une "pratique normale qui est utilisée en général par tous les pays, selon des critères définis par eux et qui ne diminuent pas l'efficacité de servir les pays avec lesquels ils entretiennent des relations diplomatiques", a-t-il déclaré.

Le Chef de l'Etat a affirmé qu'une diplomatie active et proactive permet d'attirer des intérêts, des investisseurs et d'autres ressources capables de contribuer à transformer le potentiel économique de l'Angola en une richesse réelle au profit des Angolais.

Il a recommandé que les ambassadeurs prêtent attention aux mécanismes d'aide à la coopération et au développement disponibles dans les pays et les organisations internationales dans lesquelles ils sont accrédités, afin d'obtenir tous les avantages possibles.

"Il est important de ne pas négliger les avantages qui peuvent être obtenus en encourageant la formation, la construction des infrastructures sociales et le renforcement de la capacité institutionnelle du pays", a-t-il souligné.

Pour le Président de la République, les responsabilités de la diplomatie sont nombreuses, en particulier la promotion d'une image positive de l'Angola qui ne semble pas toujours être une tâche facile à exécuter.

"Il sera nécessaire en même temps, au niveau interne de prendre soin de tous les aspects qui aident à montrer une bonne image d'un pays honorable dans la gestion des affaires publiques, exigeant le chapitre disciplinaire et la nécessité d'honorer les engagements pris à tous les niveaux", a-t-il dit.

Utilisation du passeport diplomatique

Selon le Chef de l'Etat, on veut ouvrir la voie à une ère de responsabilité accrue, où il n'y aura pas de tolérance pour la mauvaise gestion financière et patrimoniale ou le népotisme pratiqué par les hauts cadres du ministère ou les chefs des missions diplomatiques.

Le Président de la République a ordonné la mise à jour urgente de la liste des entités habilitées à utiliser le passeport diplomatique, afin de mettre un terme à l'état actuel de banalisation de ce document à validité internationale.

"Les autorités vont certainement recueillir ou tout au moins de ne pas renouveler un certain nombre de passeports en possession des citoyens jusqu'à preuve du contraire ne peuvent exercer, n'ont jamais exercé ou n'ont exercé aucune fonction qui leur permet d'être porteurs de ce document ", a-t-il précisé.

Le numéro un angolais a, par ailleurs, recommandé le changement radical dans la gestion du ministère des Relations Extérieures, avant de demander au ministre et à la respective équipe de travail une bonne gestion des fonds et de l'institution, tant en Angola comme à l'étranger.

De cette façon, a affirmé le Président angolais, nous aurons un ministère des Relations Extérieures organisé et fonctionnel, en respectant la carrière diplomatique et en favorisant une rotation normale des ambassadeurs et du personnel.