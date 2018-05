Togo: Le programme "School Assur" exposé aux élèves du Lycée Agoè Centre

Sur initiative du Secrétariat d'Etat auprès du président de la République en charge de l'Inclusion financière et du Secteur informel, le programme "School Assur", la nouvelle assurance lancée par le Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé, en faveur des élèves du primaire et du collège du Togo, et ses différents acteurs qui y interviennent, surtout la compagnie Ogar Assurance, va à la rencontre des jeunes élèves bénéficiaires.

C'est donc dans l'optique d'apporter des informations aux élèves du Lycée Agoè Centre qu'une délégation a posé ses valises ce jour dans ce établissement scolaire de la nouvelle préfecture d'Agoènyivé.

A cet exercice d'explication, ce sont la chargée de Communication de Ogar Assurance, Laurinda Etombet et une autre de ses collègues, en la personne de Mme Méhéza Assih, qui s'y sont pliées.

Revenant sur les motivations réelles de la mise sur pied d'une telle assurance, Laurinda Etombet a fait comprendre tout d'abord, que c'est parce que "les élèves sont les garants du Togo et donc il leur faudra étudier en toute assurance, qu'ils aient droit aux soins de santé dans les différents CMS (Centre Médico Sociaux) que le Chef de l'Etat, dans la droite ligne de son mandat social, a intitié ce programme d'assurance.

Elle en veut pour preuve, un extrait de message de Faure Gnassingbé, qui indique, "une bonne éducation de notre jeunesse est le garant d'un Togo prospère, fier de son capital humain.

Ce défi nous impose la responsabilité d'un accompagnement adapté à nos écoliers et élèves en matière de protection sociale". Elle a dès lors convié les apprenants du Lycée Agoè Centre "à s'assurer et à continuer par souscrire au School Assur".

Evoquant les conditions de souscription à cette assurance qui devient automatique pour tout élève inscrit régulièrement dans un établissement public du Togo, Mme Assih, pour sa part, a énuméré et apporté des détails sur quatre garanties qui sont couvertes à savoir, "La protection santé", "La responsabilité civile", "La protection juridique" et enfin, "Les accidents corporels". School Assur est décomposé en deux couvertures principales obligatoires et indissociables telles la maladie (hospitalisation, ambulatoire, chirurgie, analyses, pharmacie...) et Responsabilité civile scolaire (dommages corporels et matériels, protection juridique...).

Et en termes d'argent, l'intervention est couverte jusqu'à hauteur de 30.000 F cfa pour les obligations de la couverture maladie et de 100.000.000 F cfa pour les obligations de Responsabilité civile scolaire.

Des questions posées par les élèves pour mieux cerner les contours de ce produit School Assur, et des réponses apportées par les deux agents de Ogar Assurance appuyées par le préfet de la préfecture d'Agoènyivé, le Colonel Hodabalo Awaté, présent à cette séance, il a finalement jailli la lumière sur les avantages de cette assurance dans la vie des jeunes élèves sur une période de 12 mois. Et pour preuve, c'est avec brio que les élèves du Lycée d'Agoènyivé se sont prêtés au jeu questions réponses pour gagner des divers gadgets à l'effigie de School Assur.

Pour l'occasion, le préfet Hodabalo Awaté et le proviseur du Lycée d'Agoè Centre, Kokou Takpandja, se sont succédés pour manifester leur adhésion à cette descente de la délégation de Ogar assurance. Ils ont convié les jeunes élèves à utiliser au mieux les informations reçues et à tirer meilleur profit, et à servir de relais auprès des parents et autres jeunes frères et soeurs.

Pour toutes autres informations sur ce programme et en cas de certaines complications dans la jouissance à appeler la ligne verte 8222.

Après Agoè Centre, la délégation sera à Agoè Est cet après-midi avant de mettre le cap sur d'autres localités du Togo inscrites à l'agenda de cette tournée d'explication sur le programme School Assur.