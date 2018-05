Togo: Tournoi de Toulon - Le pays bat en amical Gap, un club de DH

A plein chantier au complexe sportif Saint Regain à Saint Tulle, le Togo a disputé le seul match amical au programme avant le début du tournoi de Toulon. Les Eperviers Espoirs ont battu (4-1) ce mardi une équipe de U19 de division d'honneur Gap.

Les buteurs togolais sont Nyavedji Elom, à la 9ème minute, Agbadji Komi à la 20ème minute, Agoro Ashraf à la 21ème minute et Denkey Kevin en fin de partie.

« En dehors du score, je ne suis pas franchement très satisfait du contenu parce que ça fait quand même un bon moment qu'on travaille et il faut qu'on ressente encore plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais c'est quand même une victoire qui va peut-être leur faire du bien. Maintenant je crois que le plus dur va commencer le dimanche prochain et j'espère que d'ici là on va bien récupérer parce que j'ai senti qu'ils sont fatigués par rapport à ce qu'on travaille jusqu'à présent. On a encore cinq jours devant nous pour pouvoir encore travailler certaines phases de jeu. a déclaré le coach Jean Paul Abalo Dosseh après la rencontre » a dit le selectionneur Jean Paul Abalo.