Burkina Faso: «La première occupation des enfants dans la rue est la mendicité avec 4 226 cas»

L'Union pour le Progrès et le Changement a appris le démantèlement d'une cellule terroriste…

Le ministère saisit l'occasion pour inviter les parents à s'investir davantage dans l'éducation et l'encadrement des enfants et à faire de nos familles, des socles forts de notre société.

Au regard de cette situation inquiétante qui met en péril la santé, l'éducation et le bien -être des enfants, la ministre de la femme, de la solidarité nationale et de la famille voudrait rappeler que, conformément aux lois et textes en vigueur, la présence des enfants dans la rue, est répréhensible.

"Le ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, en tant que département en charge de la protection des droits des enfants, est préoccupé par l'ampleur que prend le phénomène des enfants et des jeunes en situation de rue au Burkina Faso.

