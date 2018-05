Niger: Le banquier malien Alioune Traoré aux manettes de la Banque islamique du Niger

Un baroud d'honneur pour le banquier malien Alioune TRAORÉ. Avant la passation des charges, Alioune TRAORE occupait les fonctions de DGA, la deuxième personnalité de la filiale nigérienne de Tamweel Africa Holding. Le burkinabé Salifou KOURAOGO qui était à la tête de la BIN (Banque Islamique du Niger) deux années durant, a véritablement fait bouger les lignes.

Salifou KOURAOGO, a réussi le pari de ramener les fondamentaux d'une institution qui se respecte, quitte finalement la place bancaire de Niamey pour rejoindre le siège de Tamweel Africa Holding à Dakar. Le Directeur Général intérimaire, le malien Alioune TRAORÉ qui a pris le relais de M. KOURAOGO Salifou connaît bien la maison.

Puisqu'il occupait depuis septembre 2017 avant sa cooptation, le fauteuil de DGA de la Banque islamique du Niger. Brillant banquier et rigoureux jusqu'au dernier onglet, reconnaissent bon nombre de spécialistes du secteur, le nouveau patron intérimaire de la BIN a occupé précédemment des postes stratégiques à BICIM (filiale malienne de la major BNP- Paribas) comme Responsable du Contrôle et de la Surveillance des Risques et à BGFI Bénin en qualité de Directeur des Engagements des Affaires Juridiques de la Fiscalité et de la Conformité.

On le présente comme un puriste forgé à relever les gros challenges. Son arrivée à la tête de la Banque islamique du Niger est perçue à la fois comme une promotion interne et une bouffée d'oxygène supplémentaire qui honore un homme compétent et audacieux. Il tient sur de bonnes béquilles et imprimera sans doute des notes d'embellie à la BIN.

Son pedigree joue à sa faveur, surtout que l'alchimie du tandem Salifou KOURAOGO- Alioune TRAORÉ a bien fonctionné sur les rives du Fleuve Niger.