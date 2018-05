Afrique: 54è Assemblées annuelles de la BAD - Le continent ne tire que 5% des revenus générés par le cacao

La cérémonie officielle des 54è Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad) a été ouverte à Busan en Corée du Sud ce mercredi 23 mai 2018, par le président de l'institution, M. Akinwumi Adesina et le vice-Premier ministre de la Corée du Sud, M. Dong Yeon Kim.

Et ce, en présence de plusieurs officiels des États membres. Le gouvernement ivoirien était représenté par Mme Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement.

Le président de la Bad a expliqué que l'Afrique produit, chaque année, 75% du cacao mondial dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur. Cependant, elle ne tire que 5% des 120 milliards de dollars de revenus générés par le marché du chocolat dans le monde.

Quant à l'or, l'Afrique représente 50% des productions mais ne bénéficie que de 4% des revenus sur un marché de 300 milliards de dollars par an.

Selon lui, l'Afrique doit aller de l'avant en changeant les chaînes de valeurs afin de mettre en place le processus d'industrialisation. M. Adesina a expliqué que l'Afrique doit rapidement mettre en place une formation de qualité et performante pour avoir une main d'œuvre très qualifiée. «Il n'y a pas de temps à perdre», a-t-il indiqué.

Pour lui, les formations de qualité doivent se faire prioritairement dans la digitalisation, les mathématiques, les sciences, la biotechnologie, l'ingénierie, l'intelligence artificielle, etc. «L'Afrique doit former les jeunes pour les métiers du futur et non les emplois du passé», a-t-il insisté.

Le vice-Premier ministre coréen, M. Dong Yeon Kim, a révélé que son pays a une relation spéciale avec le continent noir. «En 1951, les troupes impériales de l'Éthiopie se sont battues pour la libération de la Corée du Sud à Busan», a-t-il souligné.

Avant d'indiquer que son pays va continuer à coopérer avec l'Afrique et tout mettre en œuvre pour l'aider dans son industrialisation.

«Mon pays peut apporter son aide dans le cadre d'une approche innovante. Mais surtout, dans le domaine des infrastructures intelligentes», a insisté l'officiel coréen.

L'économie de la Corée du Sud est un marché dont le Produit intérieur brut (Pib), à parité du pouvoir d'achat, est l'un des 12 plus élevés dans le monde.

Faisant partie des quatre «dragons asiatiques», le pays a connu depuis cinquante ans une croissance et une intégration dans l'économie mondiale exceptionnellement rapides.

En 1960, le Pib par habitant était comparable à celui des pays les moins avancés d'Afrique et d'Asie comme la Côte d'Ivoire et l'Indonésie avec 260 dollars par habitant.

Aujourd'hui, son Pib par habitant est plus de dix fois supérieur à celui de la Corée du Nord voisine et du même niveau que ceux de la France et de l'Espagne au sein de l'Union européenne.